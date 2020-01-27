Elazığ depremi ile ilgili iftira atan provokatör Serdar Akınan'ın FETÖ ile ilişkisi

PKK yanlısı yaptığı haberler ile adını duyuran ve kendine "Gazeteci" diyerek Türkiye düşmanlığına soyunan Serdar Akınan, Elazığ depremi ile ilgili sarf ettiği alçak sözler ile gündeme gelmişti. Serdar Akınan'ın FETÖ ile iş birliği ve aynı dili kullandığı ortaya çıktı.

Serdar Akinan, KRT Tv'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gittiği sırada enkaz altından çıkartılan depremzedenin, 1 saat bekletildiğini söylemişti. Başkan Erdoğan hakkında çirkin iftiralarda bulunan Akinan, AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmalarını da lekelemeye çalışmıştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Küstah sözleri tepki çeken Serdar Akınan PKK yanlısı yayınları ile adını duyurmuş ve gazeteci sıfatı altında Türkiye düşmanlığı yapan bir isim olarak tepki çekiyor. Serdar Akınan'ın Elazığ'da depremin yaralarının sarılması için mücadele eden ekiplere iftira atmasıyla kirli geçmişi de gözler önüne serildi.

FETÖ'YE DESTEK MESAJLARI

Akınan'nın FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı darbesiyle Türkiye'yi ortadan kaldırma teşebbüsüne attığı destek mesajları ortaya çıktı. Serda Akınan, 26 Aralık 2013'te "Devleti, hukuku iğfal eden bir tiran fiilen ele geçirdi. Bakanlar Kurulu da kukla kabinedir." attığı mesajla ile Türkiye düşmanlığını ortaya koyarken o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmişti.

FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ!

Serdar Akınan yine o dönemde yazdığı mesajlar ile tepki çekerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gözaltına alınacağı tarzında mesajlar atarak içerden bilgi aldığını ifade ederken adeta FETÖ ile iş birliğini de itiraf ediyordu. Akına bununla da kalmıyor Fetullahçı Terör Örgütü ele başı Fetullah Gülen'in sözde sohbetlerini paylaşıyordu.

İşte gazeteci kisvesi altında Türkiye düşmanı Serdar Akınan'ın attığı mesajlarda bazıları:

























Gazeteci kisvesi altında Türkiye düşmanlığı yapan PKK yanlısı Serdar Akınan'ın gerçek kimliğini gözler önüne seren geçmişi...