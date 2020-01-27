27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ depremi ile ilgili iftira atan provokatör Serdar Akınan'ın FETÖ ile ilişkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
PROVOKATÖR SERDAR AKINAN'IN FETÖ İLE İLİŞKİSİ

yanlısı yaptığı haberler ile adını duyuran ve kendine "Gazeteci" diyerek düşmanlığına soyunan Serdar Akınan, depremi ile ilgili sarf ettiği alçak sözler ile gündeme gelmişti. Serdar Akınan'ın ile iş birliği ve aynı dili kullandığı ortaya çıktı.

, KRT Tv'de Başkan 'ın bölgesine gittiği sırada enkaz altından çıkartılan depremzedenin, 1 saat bekletildiğini söylemişti. Başkan Erdoğan hakkında çirkin iftiralarda bulunan Akinan, ve JAK ekiplerinin çalışmalarını da lekelemeye çalışmıştı.

Serdar Akinan'dan Başkan Erdoğan hakkında ahlaksız iftira SERDAR AKİNAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA AHLAKSIZ İFTİRA

TEPKİ ÇEKTİ

Küstah sözleri tepki çeken Serdar Akınan yanlısı yayınları ile adını duyurmuş ve gazeteci sıfatı altında düşmanlığı yapan bir isim olarak tepki çekiyor. Serdar Akınan'ın 'da depremin yaralarının sarılması için mücadele eden ekiplere iftira atmasıyla kirli geçmişi de gözler önüne serildi.

Kara propaganda çetesinden ahlaksız saldırı! Serdar Akinan'dan küstah sözler KARA PROPAGANDA ÇETESİNDEN AHLAKSIZ SALDIRI! SERDAR AKİNAN'DAN KÜSTAH SÖZLER

FETÖ'YE DESTEK MESAJLARI

Akınan'nın 'nün 17/25 Aralık yargı darbesiyle Türkiye'yi ortadan kaldırma teşebbüsüne attığı destek mesajları ortaya çıktı. Serda Akınan, 26 Aralık 2013'te "Devleti, hukuku iğfal eden bir tiran fiilen ele geçirdi. Bakanlar Kurulu da kukla kabinedir." attığı mesajla ile Türkiye düşmanlığını ortaya koyarken o dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmişti.

Elazığ Valiliği açıkladı! Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu ELAZIĞ VALİLİĞİ AÇIKLADI! SERDAR AKİNAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ!

Serdar Akınan yine o dönemde yazdığı mesajlar ile tepki çekerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu 'ın gözaltına alınacağı tarzında mesajlar atarak içerden bilgi aldığını ifade ederken adeta FETÖ ile iş birliğini de itiraf ediyordu. Akına bununla da kalmıyor Fetullahçı Terör Örgütü ele başı 'in sözde sohbetlerini paylaşıyordu.

İşte gazeteci kisvesi altında Türkiye düşmanı Serdar Akınan'ın attığı mesajlarda bazıları:












Gazeteci kisvesi altında Türkiye düşmanlığı yapan PKK yanlısı Serdar Akınan'ın gerçek kimliğini gözler önüne seren geçmişi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN