İran, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin faturasını, Türklere kesti

İran, ABD'nin hava saldırısında öldürdüğü Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genarali Kasım Süleymani'nin faturasını İranlı Türklere kesti. "Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’daki Türklere yönelik baskı arttı. Son 15 günde 9 İranlı Türk aktivist gerekçesiz gözaltına alındı. Türk tarihi alanında eserler basan yayınevleri kapatıldı.

İran'da son iki hafta içinde aralarında Akber Neimi, Alireza Ferşi, Akber Azad, Behnam Şeyhi, Hemid Nadarlı, Ruzbeh Piri ve Şahin Berzger'in de bulunduğu 9 aktivist gözaltına alındı. Şii yönetimin, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine tepkisiz kalıp başsağlığı dilemeyen İranlı Türklerin bu tutumundan rahatsız olduğu, baskıların da bu nedenle arttığı iddia edildi.

İRAN'I DAR EDİYORLAR

Süleymani'nin ölümünden sonra İran'ın Türklere yönelik baskısını arttırdığını söyleyen Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Başkan Yardımcısı Elyar Türker, yıllardır süren baskının dozunun son 15 günde arttığını kaydetti. Türker, "Aktivistlerin gözaltına alınması, kitabevlerinin kapatılması Türklerin milli, kültürel alanda faaliyet yapmasını engellemek içindir. Yönetim bu şekilde ülke nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan Türklere İran'ı dar etmeyi amaçlıyor. Uluslararası baskı arttıkça, muhaliflerin sesi kısılıyor" diye konuştu.

Alireza Ferşi

İŞ YERİNDE GÖZALTI

Yeni Şafak'ın haberine göre; gözaltına alınan aktivistlerden Akber Neimi'nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Türker, "Tahran'daki İran Havacılık Kurumu'nda çalışıyordu. İşyerinde gözaltına alındı. Evi basılıp kitapları ve bilgisayarına el konuldu. Ailesine bir açıklama bile yapılmadı" diye bilgi verdi. Türker, "Tahran İnkilap Mahkemesi 22 Ocak'ta aralarında Naimi'nin de bulunduğu 4 aktivistle ilgili kararını verdi. İran'da Türkçe'yi savunmanın bedeli 2 yıl hapis ve 2 yıl sürgün oldu" dedi.

Akber Neimi

YAYINEVLERİNE KİLİT

Türk tarihi ve şiiri üzerine 30 yılı aşkın yayın yapan Tahran'daki Endişeye Nev isimli kitabevi ile İran'da Türkçe kitaplar yayımlayan TakDerakht Yayınevi de yasa dışı kitap satmak suçlamasıyla kapatıldı.