Son dakika: Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu!
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
Son dakika haberi... Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen FETÖ şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı.
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