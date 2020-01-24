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Son dakika: Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ESKİ POLİSLERE FETÖ OPERASYONU!

Son dakika haberi... Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, emniyetten ihraç edilen şüphelisi 40 eski polisi gözaltına aldı.

'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı.

Detaylar geliyor...

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