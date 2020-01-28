Yabancıya konut satışını İstanbul ve Antalya sırtladı

2019'da yabancılara yapılan konut satışı 45 bin 483 adedi bulurken, bunların yüzde 66'sı (29 bin 808) İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

2019'da yabancılara yapılan konut satışı 45 bin 483 adedi bulurken, bunların yüzde 66'sı (29 bin 808) İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

Yabancılar, son 5 yılda 148 bin 399 adet konut alırken, bu konutların yüzde 60'ına denk gelen 88 bin 633 adedi için söz konusu iki kenti tercih etti.