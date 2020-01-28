28 Ocak 2020, Salı
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Yabancıya konut satışını İstanbul ve Antalya sırtladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020
YABANCIYA KONUT SATIŞINI O İKİ İL SIRTLADI

2019'da yabancılara yapılan konut satışı 45 bin 483 adedi bulurken, bunların yüzde 66'sı (29 bin 808) ve 'dan yapıldı.

2019'da yabancılara yapılan konut satışı 45 bin 483 adedi bulurken, bunların yüzde 66'sı (29 bin 808) ve 'dan yapıldı.

Yabancılar, son 5 yılda 148 bin 399 adet konut alırken, bu konutların yüzde 60'ına denk gelen 88 bin 633 adedi için söz konusu iki kenti tercih etti.

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