Elazığ depreminin ardından 4. gün! Bakan Kurum: Toplamda 10 bin konutluk uydukent kuracağız

Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından 4 gün geride kalırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da "Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk." dedi ve "10 bin konutluk uydukent kuracağız." açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinden açıklama yaptı. Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek." dedi. Soylu, "Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek. Eski kıyafetleri göndermeyin, ısıtıcı, gıda, battaniye gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"KİRA YARDIMI BUGÜN GÖNDERİLECEK"

Elazığ'da 37, Malatya'da 4 vatandaşımızı kaybettik. 45 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000'e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve emniyet görevlileri çalışmalarına devam ediyor.

Tüm köylere bu gece sabaha kadar tekrar gidildi. Sürekli havada biri genelkurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından iki İHA Diyarbakır emniyetine bağlı bir helikopter keşiflere devam etmektedir. İlk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek.

"ESKİ EŞYA GÖNDERİLMESİN"

Ayni yardımlar konusunda vatandaşlardan istirhamımız şudur, eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Vermiyoruz çünkü. Isıtıcı, battaniye, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz.

"HER EVİN ÖNÜNE ÇADIR KURMAYA ÇALIŞIRSAK BUNU YÖNETMEKTE ZORLANIRIZ"

Yangın tehlikesine karşı elektrik yerine katalitik soba ve tip ile ısıtmanın daha sağlıklı olacağını değerlendirdik. Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var. Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız.

İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak. Battalgazi'nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz. Tarım Bakanlığımız ve STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar. 24 milyon nakdi yardım gelmişti devletimiz kanalıyla. Dün itibarıyla toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var.

"MAHMUD VE AİLESİNİN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNE BAŞLADI"

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı. Tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu açıklamaları yaptı:

"HASTALARIN ÇOĞUNU TABURCU ETTİK"

Hastanelere toplam başvuran yaralı sayısı 1607 kişi oldu. hastaların çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. 9'u yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise şu açıklamaları şöyle:

"ELAZIĞ İÇİN 4250 KONUTLUK BİR PROJEYİ BAŞLATMIŞ OLDUK"

Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var.

"10 BİN KONUTLUK UYDUKENT KURACAĞIZ"

Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var. Toplam 10 bin konutluk uydukent kuracağız. Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk. (Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.