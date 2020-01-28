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Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız böyle kurtarıldı! JAK timinin enkaz altında zorlu mesaisi…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
YÜSRA BEBEK VE ANNESİ BÖYLE KURTARILDI!

Elazığ'daki 6,8’lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan bebek ve annesi 'ı Jandarma Arama-Kurtarma () ekibi kurtarmıştı. A Haber, ekiplerin enkazdan ve annesini çıkarırken yaşadıkları zorlukları gösteren görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Jandarma Arama-Kurtarma () timi önce Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan bebek ve annesi ve annesi Ayşe Yıldız'ın yerini tespit ediyor.

Ekipler görüntülerin devamında enkaz yığınlarını kırarak galeriler oluşturuyor.

Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız böyle kurtarıldı! JAK timinin enkaz altında zorlu mesaisi… YÜSRA BEBEK VE ANNESİ AYŞE YILDIZ BÖYLE KURTARILDI! JAK TİMİNİN ENKAZ ALTINDA ZORLU MESAİSİ…

Görüntülerin devamına Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı ve Jandarma Astsubay Zehra Yıldız, Yüsra bebek ile annesine ulaşmak için yoğun bir çalışma yapıyor.


Ekipler uzun uğraş sonucunda Yüsra'nın annesine buluyor ve enkaz altındaki kadını konuşarak teselli etmeye çalışıyor.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timi, bu görüntülerin hemen sonrasında Yüsra ile annesini kurtardı.








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