Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız böyle kurtarıldı! JAK timinin enkaz altında zorlu mesaisi…

Elazığ'daki 6,8’lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ekibi kurtarmıştı. A Haber, ekiplerin enkazdan Yüsra bebek ve annesini çıkarırken yaşadıkları zorlukları gösteren görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timi önce Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ı Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın yerini tespit ediyor.

Ekipler görüntülerin devamında enkaz yığınlarını kırarak galeriler oluşturuyor.

Görüntülerin devamına Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı ve Jandarma Astsubay Zehra Yıldız, Yüsra bebek ile annesine ulaşmak için yoğun bir çalışma yapıyor.



Ekipler uzun uğraş sonucunda Yüsra'nın annesine buluyor ve enkaz altındaki kadını konuşarak teselli etmeye çalışıyor.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timi, bu görüntülerin hemen sonrasında Yüsra ile annesini kurtardı.

















