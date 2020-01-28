Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız böyle kurtarıldı! JAK timinin enkaz altında zorlu mesaisi…
Elazığ'daki 6,8’lik depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ekibi kurtarmıştı. A Haber, ekiplerin enkazdan Yüsra bebek ve annesini çıkarırken yaşadıkları zorlukları gösteren görüntülere ulaştı.
Görüntülerde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timi önce Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ı Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın yerini tespit ediyor.
Ekipler görüntülerin devamında enkaz yığınlarını kırarak galeriler oluşturuyor.
Görüntülerin devamına Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı ve Jandarma Astsubay Zehra Yıldız, Yüsra bebek ile annesine ulaşmak için yoğun bir çalışma yapıyor.
Ekipler uzun uğraş sonucunda Yüsra'nın annesine buluyor ve enkaz altındaki kadını konuşarak teselli etmeye çalışıyor.
Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) timi, bu görüntülerin hemen sonrasında Yüsra ile annesini kurtardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK'ya istihbarat sağlıyordu! Tutuklandı
- Hükümetten Elazığ açıklaması! "Katılım payı alınmayacak"
- Deprem sır kurtuluş!
- Depremin ardından 4. gün! 3 Bakan açıklama yapıyor
- İmamoğlu deprem bütçesinde kesinti yaptı
- Kritik tarih belli oldu!
- Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' rehberi
- DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması!
- Yeni görüntüler! Çöken binadan böyle kaçtılar
- Provokatör Serdar Akinan'a çok sert tepki!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?
- Hangisinin Farsça kökeninin anlamı beşinci gündür?
- 1518 yılında Strazburg'da yaşanan salgında yaklaşık 400 kişi haftalarca kendilerine engel olamadan hangisini yapmıştır?
- Bilinen en eski sözlük hangi diller arasındadır?
- Cam şişe içine koyarak Erzurum'dan Aras Nehri'ne bıraktığınız bir not, hiçbir engelle karşılaşmazsa hangi denize ulaşır?
- Türkiye'deki profesyonel bir voleybol karşılaşmasında iki takımdan bir tanesi maç sonunda 1 puan aldıysa, diğeri kaç puan almıştır?
- Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
- TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? Elazığ için kaç para toplandı?
- Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu? 27 Ocak saat saat Kandilli AFAD son depremler!