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28.01.2020
Bakan Koca: Hastaların çoğunu taburcu ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelere toplam başvuran yaralı sayısı 1607 kişi oldu. hastaların çoğunu taburcu ettik. 70 yaralımız söz konusu. 9'u yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Durumu kritik ya da ciddi olan bir hastamız olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.
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