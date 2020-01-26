Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.
Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."
Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.
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