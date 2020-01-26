26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Denizli'deki koronavirüs iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
DENİZLİ'DEKİ KORONAVİRÜS İDDİASINA YALANLAMA

İl Sağlık Müdürü , Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisine koronavirüs şikayetiyle hasta geldiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çinli bir turistin hastaneye 38,5 derece ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastada mevsimsel gribal enfeksiyon düşünüldüğünü belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüs bulguları taşımıyor. Servisin karantina altına alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Teyit edilmeden halkı bu tür panikleten haberler konusunda hassas olunması gerekiyor."

Öztürk, hasta turistin tedavisinin normal odada devam ettiğini sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN