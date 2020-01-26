Dünya Müslüman Alimler Birliğinden taziye ve destek mesajı
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yazılı açıklamada, can kayıplarının yaşandığı Elazığ'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
TÜRK HALKINA VE BAŞKAN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ileten Karadaği, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Karadaği, "Türkiye'nin ve halkının her türlü kötülükten korunması" için niyazda bulundu.
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI...
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