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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden taziye ve destek mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİNDEN TAZİYE VE DESTEK MESAJI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Birliğin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, yazılı açıklamada, can kayıplarının yaşandığı 'daki depremin ardından Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

TÜRK HALKINA VE BAŞKAN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Türk halkı ve hükümeti ile Cumhurbaşkanı 'a başsağlığı dileklerini ileten Karadaği, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Karadaği, "Türkiye'nin ve halkının her türlü kötülükten korunması" için niyazda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Elazığ depremi açıklaması: Hayatını kaybedenlerin sayısı... SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI...
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