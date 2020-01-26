İletişim Başkanlığı Elazığ depreminde son durumu paylaştı
İletişim Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına dair son durumu paylaştı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem birçok ilden de hissedildi. Depremin ardından teyakkuz haline geçilerek arama kurtarma çalışmaları başladı.
DEPREMDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremdeki çalışmalara ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan deprem çalışmalarına dair grafik yayınlayan İletişim Başkanlığı 26 Ocak (bugün) saat 16.00 itibariyle son durumu paylaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi sayısı, bölgeye ne kadar yardım malzemesi gönderildi, depremden etkilenen kişi sayısı ve hasar gören binalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
İletişim Başkanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullanıldı:
"#Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları tüm kurum ve kuruluşlarımızla aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3.733 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapıyor."
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