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2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da enkazdan kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ DA ENKAZDAN KURTARILDI

'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

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Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

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