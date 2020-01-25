İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tıbbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" dedi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;



Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek. 15 bin vatandaşımız misafir ediliyor. 5 bine yakın çadır kuruldu.





Battaniye sevkiyatı sürüyor. Yardım yapmak isteyenleri de AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bazı kamu ve kuruluşlar yardım toplamak talebinde buluyorlar. Bunu da çok makul bulmuyoruz. İhtiyaçların ne olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı olmaması için yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Borsalar Birliği 40 TIR çıkardı..