26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
BAKAN SOYLU: GÖÇÜK ALTINDAKİ İKİ VATANDAŞIMIZIN...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı , 'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tıbbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" dedi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı açıklamalarda bulunuyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek. 15 bin vatandaşımız misafir ediliyor. 5 bine yakın çadır kuruldu.


Battaniye sevkiyatı sürüyor. Yardım yapmak isteyenleri de AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bazı kamu ve kuruluşlar yardım toplamak talebinde buluyorlar. Bunu da çok makul bulmuyoruz. İhtiyaçların ne olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı olmaması için yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Borsalar Birliği 40 TIR çıkardı..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN