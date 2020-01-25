Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japon medyasına konuşan Bakan Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlenen bir döneme girdi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Albayrak, "Sizi öldürmeyen daha güçlü yapar derler. Türk ekonomisinin bağışıklık sistemi giderek güçlenen bir döneme girdi" dedi. Türk ekonomisinin son çeyrekte büyük olasılıkla yüzde 5 civarında gerçekleşecek büyümenin katkısıyla 2019'un tamamını 0.5'lik bir oranla kapatacağını belirten Albayrak, "Yıllık yüzde 4-5 baz büyüme Türkiye için doğal" diye konuştu. Albayrak, finansal istikrarın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da vurguladı.

KUR REKABETÇİ

Doların 5.7-5.9 TL aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya Bakan Albayrak, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" diye yanıt verdi. Albayrak, "Bence Merkez Bankası piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor" dedi.

TL'YE YATIRAN KAZANDI

Bakan Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne TL varlıklarına güvenip yatırım yapanların kazandığını belirtti. Finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini sosyal medyadan paylaşan Albayrak, "DİBS yüzde 101.5, BIST yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" ifadesini kullandı.