Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japon medyasına konuşan Bakan Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisinin bağışıklık sistemi güçlenen bir döneme girdi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Albayrak, "Sizi öldürmeyen daha güçlü yapar derler. Türk ekonomisinin bağışıklık sistemi giderek güçlenen bir döneme girdi" dedi. Türk ekonomisinin son çeyrekte büyük olasılıkla yüzde 5 civarında gerçekleşecek büyümenin katkısıyla 2019'un tamamını 0.5'lik bir oranla kapatacağını belirten Albayrak, "Yıllık yüzde 4-5 baz büyüme Türkiye için doğal" diye konuştu. Albayrak, finansal istikrarın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da vurguladı.
KUR REKABETÇİ
Doların 5.7-5.9 TL aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya Bakan Albayrak, "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor" diye yanıt verdi. Albayrak, "Bence Merkez Bankası piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor" dedi.
TL'YE YATIRAN KAZANDI
Bakan Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne TL varlıklarına güvenip yatırım yapanların kazandığını belirtti. Finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini sosyal medyadan paylaşan Albayrak, "DİBS yüzde 101.5, BIST yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Elazığ depreminin ardından peş peşe Türkiye’ye destek mesajları
- Elazığlılar geceyi böyle geçirdi
- Toplam 147 artçı deprem meydana geldi
- 12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
- Elazığ'da mucize kurtuluş!
- Hayata bağlayan ses! Bir saat arayla...
- Korkutan sözler: Yer kabuğu kırılmış olabilir
- Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
- İletişim Başkanlığından "hassasiyet" çağrısı
- Bakan Soylu'dan flaş deprem açıklaması!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!