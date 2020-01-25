25 Ocak 2020, Cumartesi
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Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
YÜZLERCE KİŞİ NAKLEDİLİYOR!

, 'da meydana depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Kurumu'ndaki 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren , ve 'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'da meydana gelen Sivrice merkezli depremden sonra bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

KISMİ ÇATLAKLAR OLUŞTU

bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı inceleme yapıldığı belirtilerek, "İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren , ve 'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır.

"YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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