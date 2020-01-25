25 Ocak 2020, Cumartesi
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Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

'ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı , 'daki nedeniyle Başkan 'a taziye mesajı gönderdi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a, gönderdiği telgrafla 'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, ", bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

"MALEZYA TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

hükümeti, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'ye taziye mesajı yolladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

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