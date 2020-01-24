24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da Çinli hasta paniği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
İSTANBUL'DA ÇİNLİ HASTA PANİĞİ

'den 'na gelen uçaklardan inen yolcular termal kameralar ile kontrolden geçmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 19 kişinin ölümüne neden olan için tüm tedbirler alınırken, İstanbul Havalimanı'nda karantina odası da kuruldu.

Dünyayı sarsan sonrasında Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 'nında dış hatlar terminaline karantina odası kuruldu. Sabah saatlerinde dış hatlar terminaline kurulan termal kameralar ile 'den gelen yolcular kontrol edilmişti. Vücut ısıları 38'in üzerinde olan yolculara "kusma ve ateş var mı?" gibi sorular soruldu.

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR

VİRÜS ŞÜPHESİ OLANLAR KARANTİNA ODASINA ALINDI

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde başlayan termal kameralı kontrollerde şüphelenilen yolcular karantina odasına alındı. Karantina odasında oksiyej tüpü, 2 yatak ve özel bir hava filtresi bulunuyor. Hava filtresi 5 dakikada bir odadaki havayı temizliyor.

Sağlık Bakanlığı büyük çaplı bir çalışma başlatırken, gözler İstanbul Havalimanı'na çevrildi. Dün gece itibari ile alınmaya başlayan tedbirler sonrası termal kameralar ile yolcuların vücut ısıları kontrol ediliyor.

Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü? ÇİN’DE ORTAYA ÇIKAN ÖLÜMCÜL CORONA VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR? TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı? YARASA ÇORBASI NEDİR? CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN