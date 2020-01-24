İstanbul'da Çinli hasta paniği
Çin'den İstanbul Havalimanı'na gelen uçaklardan inen yolcular termal kameralar ile kontrolden geçmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 19 kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü için tüm tedbirler alınırken, İstanbul Havalimanı'nda karantina odası da kuruldu.
Dünyayı sarsan Corona Virüsü sonrasında Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İstanbul Havalimanı'nında dış hatlar terminaline karantina odası kuruldu. Sabah saatlerinde dış hatlar terminaline kurulan termal kameralar ile Çin'den gelen yolcular kontrol edilmişti. Vücut ısıları 38'in üzerinde olan yolculara "kusma ve ateş var mı?" gibi sorular soruldu.
VİRÜS ŞÜPHESİ OLANLAR KARANTİNA ODASINA ALINDI
İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde başlayan termal kameralı kontrollerde şüphelenilen yolcular karantina odasına alındı. Karantina odasında oksiyej tüpü, 2 yatak ve özel bir hava filtresi bulunuyor. Hava filtresi 5 dakikada bir odadaki havayı temizliyor.
Sağlık Bakanlığı büyük çaplı bir çalışma başlatırken, gözler İstanbul Havalimanı'na çevrildi. Dün gece itibari ile alınmaya başlayan tedbirler sonrası termal kameralar ile yolcuların vücut ısıları kontrol ediliyor.
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