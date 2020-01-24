24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.01.2020

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.  Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek. Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti. Müşahade altına alınan kişilerin sayısı 8 bin 420'ye çıktı. Karantina altına alınarak toplu ulaşımın geçici olarak durdurulduğu kent sayısı 8'i buldu. Çin Maliye Bakanlığı Vuhan'daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan tahsis etti. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Termal kameralar kuruldu! Türkiye'de alarm...
Termal kameralar kuruldu! Türkiye'de alarm...
Çin'de yaşayan 6 bin Türk'ün sağlık durumu ne?
Çin'de yaşayan 6 bin Türk'ün sağlık durumu ne?
İmamoğlu açıkça itiraf etti! CHP Adalar’ı çöplüğe çevirmiş
İmamoğlu açıkça itiraf etti! CHP Adalar’ı çöplüğe çevirmiş
CHP ve FETÖ A Haber'i hedef almıştı! Gerçek ortaya çıktı...
CHP ve FETÖ A Haber'i hedef almıştı! Gerçek ortaya çıktı...
Yunanistan 16 adayı neden silahlandırdı?
Yunanistan 16 adayı neden silahlandırdı?
CHP ve FETÖ el ele verdi yalanlarla A Haber'i hedef aldı
CHP ve FETÖ el ele verdi yalanlarla A Haber'i hedef aldı
Manisa ve Ankara'daki depremler İstanbul'u tetikler mi?
Manisa ve Ankara'daki depremler İstanbul'u tetikler mi?
Ankara'da korkutan depremler!
Ankara'da korkutan depremler!
İBB'den şehir hastanesine yol engeli!
İBB'den şehir hastanesine yol engeli!
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ ilişkisi
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ ilişkisi
Manisa'daki depremden ilk görüntü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Manisa'daki depremden ilk görüntü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Manisa'da korkutan depremler!
Manisa'da korkutan depremler!
Daha Fazla Video Göster