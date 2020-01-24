İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek. Öte yandan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti. Müşahade altına alınan kişilerin sayısı 8 bin 420'ye çıktı. Karantina altına alınarak toplu ulaşımın geçici olarak durdurulduğu kent sayısı 8'i buldu. Çin Maliye Bakanlığı Vuhan'daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan tahsis etti. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.