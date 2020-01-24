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Son dakika: FETÖ'nün askeri yargı davasında Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı hakkında karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
FETÖ'NÜN ASKERİ YARGI DAVASINDA FLAŞ KARARLAR

Son dakika haberi... 'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, aralarında Eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral 'nın bulunduğu 4 sanığa 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verildi.

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