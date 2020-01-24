Son dakika: Başkan Erdoğan: Atılan adımları güçlü destekleyeceğiz!
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi. "Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur" diyen Erdoğan, "Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. Öte yandan Libya için net tutumunu devam sürdüren Erdoğan, "Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz." mesajını verdi.Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'nde hitap etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de açılış dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"MERKEL İLE AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALACAĞIZ"
Sayın Merkel'i Berlin Konferası'ndan 5 gün sonra ülkemizde 5 gün sonra ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Şansölye'nin ziyareti vesilesiyle Türk-Alman Üniversitesi ve sosyal tesis bina açılışlarını da yapıyoruz. Merkel ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız.
"DOSTLUĞUMUZUN BİR SİMGESİ OLACAK"
Türk - Alman Üniversitesi'nin dostluğumuzun bir simgesi olacak. Türkiye olarak üniversite kapasitemizi her alanda çok genişlettik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Uluslararası öğrenci sayımız her yıl katlanarak devam ediyor.
Türk - Alman Üniversitesi başarılı bir şekilde ortaya konmuş bir projedir. Türk - Alman Üniversitesi'nin başarısı diğer kurulacak uluslararası üniversitelere güzel bir örnektir.
Üniversitede 2013 yılında 99 olan öğrenci sayısı 2019'da 2 bin 385'e ulaştı. Türk-Alman Üniversitesi'ne 7 bine kadar öğrenci alabileceğiz. Bu üniversitede kurulacak tekno park ila sanayi kuruluşlarıyla daha fazla etkileşim kurulacak.
1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum. Türk-Alman Üniversitesi'ne gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sayın Merkel nezdinde Alman makamlarına üniversitemizi sahiplendiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı da 1.6 milyondan 8 milyona çıkardık.
LİBYA AÇIKLAMASI
Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. (Libya'da) DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. 2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir. Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.
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