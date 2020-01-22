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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

Corona virüsü nedir? Çin'de ortaya çıkan ve son olarak ABD'ye sıçrayan Corona virüsü nedir sorusu gündeme oturdu. Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsünün yayılma hızı, Çin'de resmi tatilin yaklaşması nedeniyle artabilir. Uzmanları korkutan ihtimalin yanı sıra ABD'de de ilk vaka görüldü. Son olarak insandan insana bulaşabildiği tespit edilen 'Corona' virüsü ilk olarak üst solunum yolu hastalıklarıyla kendisini gösteriyor. Peki, Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.01.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 20:37
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Çin virüsü olarak da nitelendirilen Corona virüsünün yayılma hızı nedeniyle alarm verildi. Peki, Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? İnsandan insana bulaşabildiği açıklanan ve son olarak ABD'de tespit edilen virüs hakkında açıklamalar art arda geliyor. Japonya aldığı karara göre ülke girişlerinde sağlık taraması yapacak. Corona virüsü bulaşma yolları araştırılıyor. İşte, Corona virüsü nedir ve belirtileri nelerdir sorusunun yanıtı!

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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını bildirdi. Yetkililer, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtirken, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en son 9 olarak açıklanmıştı. Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

YOLCULARA SEYAHAT YASAĞI

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.

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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan 'Corona' virüsü ile ilgili olarak, "Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.