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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
Corona virüsü nedir? Çin'de ortaya çıkan ve son olarak ABD'ye sıçrayan Corona virüsü nedir sorusu gündeme oturdu. Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Corona virüsünün yayılma hızı, Çin'de resmi tatilin yaklaşması nedeniyle artabilir. Uzmanları korkutan ihtimalin yanı sıra ABD'de de ilk vaka görüldü. Son olarak insandan insana bulaşabildiği tespit edilen 'Corona' virüsü ilk olarak üst solunum yolu hastalıklarıyla kendisini gösteriyor. Peki, Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.01.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 20:37
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
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Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?