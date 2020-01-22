Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?

YOLCULARA SEYAHAT YASAĞI

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.