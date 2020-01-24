24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
SÖMÜRGECİLİK OYNAYAN SİSİ YÖNETİMİ HADDİNİ AŞTI

BAE, Yunanistan, ve ile birlikte 'de ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye çalışan ardından darbeci Hafter'e destek vererek 'nın zenginliklerine göz koyan ve sömürgeciliğe soyunan darbeci Sisi'nin kendini bilmez , "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine peşinde" şeklinde haddini aşan sözler kullandı.

medyasında yer alan haberlere göre, Cezayir'de yapılan ve 'ya komşu 6 ülkenin katıldığı toplantının açılışında konuşan Mısır , "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi . Türkiye, bu Arap ülkesine peşinde" diyerek büyük bir skandala imza attı.

DÜNYANIN TANIDIĞI MEŞRU HÜKÜMETE "TERÖRİST" DEDİ

Mısırlı bakan, Libya'daki çatışmanın sadece politik olmadığını savunarak, "Bu ülkedeki mevcut durum, doğrudan yerel terörist grupların faaliyetiyle ilgilidir. 'den gelen aşırılık yanlıları bu gruplara destek veriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN KURDUĞU MASAYA YANCI OLMA ÇABASI

Şükrü, "Eğer Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, konferansının sonuç bildirgesinde belirtilen yükümlülükleri üzerine alırsa Libya'ya barış ve istikrar gelecek" diye ekledi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan ve Libya açıklaması SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN YUNANİSTAN VE LİBYA AÇIKLAMASI
Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası AB ülkeleri sıraya girdi TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ SONRASI AB ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ
Rus uzmanı Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor RUS UZMANI MOZLOYEV: TÜRKİYE VE RUSYA LİBYA KRİZİ ÇÖZÜMÜNDE ETKİN ROL OYNUYOR
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'dan flaş Hafter açıklaması LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞBAKANI SERRAC'DAN FLAŞ HAFTER AÇIKLAMASI
Rusya'dan Berlin'deki Libya Konferansı hakkında açıklama RUSYA'DAN BERLİN'DEKİ LİBYA KONFERANSI HAKKINDA AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN