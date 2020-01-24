Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler...
BAE, Yunanistan, Fransa ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmeye çalışan ardından darbeci Hafter'e destek vererek Libya'nın zenginliklerine göz koyan ve sömürgeciliğe soyunan darbeci Sisi'nin kendini bilmez Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde" şeklinde haddini aşan sözler kullandı.
Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Cezayir'de yapılan ve Libya'ya komşu 6 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde" diyerek büyük bir skandala imza attı.
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Mısırlı bakan, Libya'daki çatışmanın sadece politik olmadığını savunarak, "Bu ülkedeki mevcut durum, doğrudan yerel terörist grupların faaliyetiyle ilgilidir. Suriye'den gelen aşırılık yanlıları bu gruplara destek veriyor" ifadelerini kullandı.
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Şükrü, "Eğer Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, Berlin konferansının sonuç bildirgesinde belirtilen yükümlülükleri üzerine alırsa Libya'ya barış ve istikrar gelecek" diye ekledi.
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