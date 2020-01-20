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Rusya'dan Berlin'deki Libya Konferansı hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020
RUSYA'DAN LİBYA KONFERANSI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nın başkenti 'de düzenlenen Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Nihai çözüm yolunda çok önemli bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

Peskov, başkent 'da Konferansı'nı gazetecilere değerlendirdi.

'nın Berlin Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladığına dikkati çeken Peskov, "Nihai çözüm yolunda çok önemli bir adım atıldı. Çalışmalar, bu adım doğrultusunda Birleşmiş Milletler () himayesinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in programında bu hafta 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile görüşme olmadığını aktardı.

Libya'da kalıcı ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla dün Berlin'de konferans düzenlenmişti.

Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

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