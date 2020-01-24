24 Ocak 2020, Cuma
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Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
İŞKUR ARACILIĞIYLA TÜRKİYE GENELİ EN AZ 300 ÖĞRETMEN ALIMI!

aracılığıyla yüzlerce öğretmen alımı ilanı çalışmayı bekleyen öğretmenler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde birçok ilde farklı branşlarda öğretmen alımı yapılacak. başvuru şartları nelerdir? İŞKUR sayesinde siz de meslek sahibi olabilirsiniz. İlanlar arasında Okul Öncesi Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmeni gibi farklı branşlar bulunuyor. İşte, İŞKUR öğretmen alımı iş ilanları…

tarafından onlarca farklı branşta öğretmen alımı yapılıyor. Türkiye genelinde en az 300 öğretmen alımı yapılıyor. sayesinde vatandaşlar iş sahibi olabiliyor. Öğretmenlik bölümlerini bitiren vatandaşlar da İŞKUR öğretmen iş ilanları sayesinde kariyerlerinde ilerleyebiliyor. Peki, başvuruları nasıl yapılır? İlanlar arasında Okul Öncesi Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmeni gibi farklı branşlar var. İşte İŞKUR öğretmen alımı detayları…

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