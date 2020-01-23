Ankara'da 3,8 ve 4.5 büyüklüğünde korutan depremler!

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.42'de meydana gelen deprem, 7,05 kilometre derinlikte kaydedildi.

12 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremden 12 dakika sonra Ankara bir kez daha sallandı. Akyurt merkezli 2. depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı. Deprem 13,93 kilometre derinlikte meydana geldi.

PANİĞE YOL AÇTI

Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise saat 06.42'deki depremin büyüklüğünü 3.9, saat 06.54'teki depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Ankara Valisi Vasip Şahin de, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2020.01.23 06:42:46 40.1058 33.2630 6.3 -.- 3.9 3.9 KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA)

2020.01.23 06:30:28 38.9965 27.8507 10.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 06:27:40 39.0762 27.8235 14.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 06:24:22 39.0785 27.9565 13.8 -.- 2.4 -.- BASLAMIS-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 06:20:04 39.0730 27.8295 14.7 -.- 3.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 06:14:57 39.0877 27.8432 4.7 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 06:12:16 39.0608 27.8227 4.2 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 06:11:43 38.9995 27.8657 10.4 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 06:05:51 39.0795 27.9072 4.3 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 06:05:30 39.0765 27.8350 7.3 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 06:01:55 38.9803 27.8348 5.4 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 06:00:00 39.0410 27.8423 12.0 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:58:39 39.0423 27.8488 9.7 -.- 2.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:55:44 39.0192 27.8648 12.8 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:50:08 39.0487 27.8580 9.6 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:45:03 39.0075 27.8378 3.5 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:31:24 39.0180 27.8517 7.1 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:29:33 38.9965 27.8650 8.8 -.- 2.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:24:24 39.0012 27.8312 3.7 -.- 3.1 2.9 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:21:39 39.0150 27.8620 12.2 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:15:05 38.9848 27.8468 3.7 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:13:26 39.0433 27.8445 12.0 -.- 3.8 3.7 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:12:36 38.9833 27.8590 12.2 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:09:30 38.9900 27.8643 10.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:07:28 39.0100 27.8773 13.8 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 05:03:48 39.0330 27.8722 10.4 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:53:48 39.0660 27.8393 12.1 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:51:35 39.0218 27.8362 7.1 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:49:15 39.0912 27.8150 11.1 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.23 04:47:30 39.0540 27.8290 8.9 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:38:42 39.0287 27.8467 5.4 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:38:12 38.9885 27.8603 3.0 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:35:50 39.0110 27.8352 16.0 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:34:52 39.0040 27.8403 11.6 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA

2020.01.23 04:32:39 39.0277 27.8412 5.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:31:45 39.0062 27.8448 3.9 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:30:26 38.9970 27.8622 2.6 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:28:23 38.9863 27.8710 7.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:27:33 39.0397 27.8455 9.5 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:25:07 39.0035 27.8790 9.6 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:21:41 38.9757 27.8448 19.4 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:20:05 38.9987 27.8625 6.5 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.23 04:13:57 38.9937 27.8527 10.4 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)