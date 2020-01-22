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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
SON DAKİKA: MANİSA'DA 5,4 ŞİDDETİNDE DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Son dakika haberine göre Manisa merkezli 5,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre Manisa merkezli depremin 5.4 şiddetinde olduğu belirtildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Akhisar ilçesi olduğu belirtildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER LİSTESİ

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