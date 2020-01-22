Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Son dakika deprem haberine göre Manisa merkezli 5,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre Manisa merkezli depremin 5.4 şiddetinde olduğu belirtildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Akhisar ilçesi olduğu belirtildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi.
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