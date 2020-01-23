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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye’ye güvenen kazandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
TÜRKİYE’YE GÜVENEN KAZANDI!

Davos'ta önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı , "Türk varlıklarına güvenen kazandı. 2020 yatırımlar açısından önemli bir yıl olacak." dedi...

Yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisi yoğun. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Özellikle 'ne büyük ilgi var. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Davos’ta flaş mesaj: Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN DAVOS’TA FLAŞ MESAJ: TÜRKİYE İLE İLGİLİ OLUMLU BİR SÜREÇ VAR

YATIRIMCININ GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Hazine ve Maliye Bakanı , Davos temaslarıyla ilgili bilgi verirken, " ile ilgili olumlu bir süreç var. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yılı geçirdik. Yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor" dedi. Bakan Albayrak, şu mesajları verdi:

2020, ertelenen yatırımların devreye gireceği bir yıl olacak. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi oldukça yoğun. 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz.

FİNANS MERKEZİNE İLGİ ÇOK YOĞUN

Türkiye'deki ilgi çok yoğun. Dünya 21'inci yüzyılda yeni bir finansal sistem ve altyapı arayışı içerisinde, yeni bir döneme giriyoruz. Finans Merkezi İstanbul gibi jeostratejik konumu itibariyle, fiziksel konumunun yanında 4 saatlik uçuş mesafesinin merkezinde.

GALA DAVETİ

Takvim'in haberine gçre; Bakan Albayrak, Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan 'ni ziyaret etti. Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan ve ziyaretçilere çay, kahve, simit, pide gibi ikramlarda bulunulan Türk Evi hakkında bilgi alan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi. Bakan Berat Albayrak'ın her yıl organizasyonun kapanışında düzenlenen ve dünya liderlerinin katılacağı gala yemeğine davet edildiği öğrenildi.

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