Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye’ye güvenen kazandı
Davos'ta önemli mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk varlıklarına güvenen kazandı. 2020 yatırımlar açısından önemli bir yıl olacak." dedi...
Yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisi yoğun. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Özellikle İstanbul Finans Merkezi'ne büyük ilgi var. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor.
YATIRIMCININ GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos temaslarıyla ilgili bilgi verirken, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yılı geçirdik. Yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor" dedi. Bakan Albayrak, şu mesajları verdi:
2020, ertelenen yatırımların devreye gireceği bir yıl olacak. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi oldukça yoğun. 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz.
FİNANS MERKEZİNE İLGİ ÇOK YOĞUN
Türkiye'deki finans merkezine ilgi çok yoğun. Dünya 21'inci yüzyılda yeni bir finansal sistem ve altyapı arayışı içerisinde, yeni bir döneme giriyoruz. İstanbul Finans Merkezi İstanbul gibi jeostratejik konumu itibariyle, fiziksel konumunun yanında 4 saatlik uçuş mesafesinin merkezinde.
GALA DAVETİ
Takvim'in haberine gçre; Bakan Albayrak, Davos'ta bu yıl ilk kez oluşturulan Türk Evi'ni ziyaret etti. Türkiye Varlık Fonu tarafından oluşturulan ve ziyaretçilere çay, kahve, simit, pide gibi ikramlarda bulunulan Türk Evi hakkında bilgi alan Albayrak, Türkiye'ye ilginin yoğun olduğunu söyledi. Bakan Berat Albayrak'ın her yıl organizasyonun kapanışında düzenlenen ve dünya liderlerinin katılacağı gala yemeğine davet edildiği öğrenildi.
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