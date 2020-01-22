İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi." açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."