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İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem , , , Aydın ve 'nin yanı sıra ve 'da da hissedildi. Depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi." açıklaması yapıldı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem Kandilli AFAD son depremler İstanbul deprem şiddeti kaç? SON DAKİKA: MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM (KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER) İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

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