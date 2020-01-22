İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin İstanbul'da da hissedilmesinin ardından İstanbul Valiliği'nden "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi." açıklaması yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
- Yusuf Bekmezci: Gülen'e terörist diyemem
- Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
- HSK'dan flaş açıklama: FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor
- Manisa'daki 5,4'lük depremde can kaybı var mı?
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir?
- İşte Manisa'daki 5,4'lük deprem anı
- Aydın'da korkutan deprem
- Son dakika: Manisa'da 5,4 şiddetinde deprem! İstanbul'da da hissedildi
- "2020 yılı doğrudan yatırım yılı olacak"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!