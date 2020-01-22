22 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 3 Şubat'tan itibaren başlıyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
BAKAN DUYURDU: 3 ŞUBAT'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR...

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı , "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve ' ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı , "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve ' ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.

"METİN İYİDİL" AÇIKLAMASI

Öte yandan Gül, eski Korgeneral Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" şeklinde konuştu.
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil kaçmaya çalışırken yakalandı! ESKİ KORGENERAL METİN İYİDİL KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!
Son dakika: HSK'dan flaş Metin İyidil kararı! Metin İyidil tutuklandı... HSK'DAN FLAŞ "METİN İYİDİL" KARARI! METİN İYİDİL TUTUKLANDI...

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