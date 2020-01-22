Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: 3 Şubat'tan itibaren başlıyor...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" açıklamasında bulundu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.
"METİN İYİDİL" AÇIKLAMASI
Öte yandan Gül, eski Korgeneral Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" şeklinde konuştu.
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