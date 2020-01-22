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Başkan Erdoğan'ın 'Made in Turkey' uyarısı! Harekete geçildi…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI! HAREKETE GEÇİLDİ…

İhracatçılar Meclisi (), etiketlerde '' yerine 'Made in Türkiye' yazılması için harekete geçti. Yasa taslağı, 'a sunulacak.

Başkan 'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün '' yazısıyla ilgili çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi. İhracatçılar Meclisi () konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak 'a sunulacak.

"KENDİ ADIMIZI KOYMALIYIZ"

Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre TİM Başkanı , "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi. Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi.

2014'te ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine 'Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)' olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.

LOGOLAR BASILIYOR

TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere 'Made in Türkiye' logosu bastıklarını söyledi. Ankara Sanayi Odası Başkanı de, Türkiye'nin ihraç edilen ürünlerin üzerinde olmasını önerdiklerini belirtti.

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