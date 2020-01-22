Başkan Erdoğan'ın 'Made in Turkey' uyarısı! Harekete geçildi…
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), etiketlerde 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' yazılması için harekete geçti. Yasa taslağı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün 'Made in Turkey' yazısıyla ilgili çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak.
"KENDİ ADIMIZI KOYMALIYIZ"
Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi. Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi.
2014'te Ekonomi Bakanlığı ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine 'Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)' olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.
LOGOLAR BASILIYOR
TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere 'Made in Türkiye' logosu bastıklarını söyledi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, Türkiye'nin ihraç edilen ürünlerin üzerinde olmasını önerdiklerini belirtti.
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