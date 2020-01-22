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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK-YPG’li terörist sağ olarak ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
KOMANDOLAR GİZLENDİKLERİ YERE BASKINI YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) " bölgesindeki 'da eylem hazırlığında olan 4 /'li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 4 /YPG'li teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Harekatı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere komandolar tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı operasyonlarda, 3 AK-47 piyade tüfeği ve bunlara ait 15 şarjör, bir tabanca, bir hücum yeleği, 13 bilgisayar, 3 milyon 990 bin Suriye parası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen mühimmatın bir kısmının zırh delici özellikte olduğu ve 3 AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği kaydedildi.







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