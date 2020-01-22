İçişleri Bakanlığı açıkladı: 251 günde İdlib'de 417'si çocuk bin 468 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı İdlib'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. İsmail Çataklı, "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti." dedi.
KILIÇDAROĞLU TERÖRİST DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye İdlib'deki gelişmelerden bahsederken "Ekranda o anne ve 6 çocuğunu görünce kanım dondu" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o aileyi A Haber ekibi İdlib'de görüntüleyip ekranlara taşımıştı. Hatırlanacağı üzere İdlib'den Türkiye sınırlarına doğru gelenler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "terörist" nitelemesinde bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Başkan Erdoğan bu sözlerle ilgili, "Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa "Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim" diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza? Türkiye'de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize "Bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz" dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz." sözlerine yer verdi.
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