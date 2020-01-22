22 Ocak 2020, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 251 günde İdlib'de 417'si çocuk  bin 468 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
İDLİB'DE 251 GÜNDE 417 ÇOCUĞA KIYDILAR!

, " rakamlarına göre ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere 'de bin 468 kişi hayatını kaybetti." dedi.

'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. İsmail Çataklı, " rakamlarına göre ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere 'de bin 468 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist ilan ettiği çocuklar! Tedavi olmayı bekliyorlar İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRİST İLAN ETTİĞİ ÇOCUKLAR! TEDAVİ OLMAYI BEKLİYORLAR

KILIÇDAROĞLU TERÖRİST DEMİŞTİ

Başkan , Suriye İdlib'deki gelişmelerden bahsederken "Ekranda o anne ve 6 çocuğunu görünce kanım dondu" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bahsettiği o aileyi A Haber ekibi İdlib'de görüntüleyip ekranlara taşımıştı. Hatırlanacağı üzere İdlib'den sınırlarına doğru gelenler hakkında Genel Başkanı , "terörist" nitelemesinde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etmişti.

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BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan bu sözlerle ilgili, "Bu insanlar şu anda ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce bizim hanımla beraber adeta kanımız dondu. O yavrulara biz nasıl terörist deriz? 2, 3, 4, 5, 6 o yaşlardaki çocuklar... 3 tanesi okulda, 3 tanesi orada, ayaklar çıplak, çocuklar donuyor. Onlara 'terörist' demek akıl tutulmasıdır. Bu Bay Kemal'in ilk yanlışı değil. Bir defa "Suriye'den gelenleri tekrar Suriye'ye göndereceğim" diyen bu değil mi? Bu insanlar keyfinden zevkinden mi geldiler bizim topraklarımıza? Türkiye'de öyle bir hava estirdi ki, bizi eleştirdiler. Bize "Bunları yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, bunlara maaş veriyorsunuz" dediler. Maaş falan verdiğimiz yok. Biz maaşı kendi vatandaşlarımızın yoksullarına veriyoruz." sözlerine yer verdi.

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