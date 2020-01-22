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Son dakika: Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
BEKÇİLERE KİMLİK SORMA YETKİSİ VEREN DÜZENLEME MECLİS'TE

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

, bekçilerin halka yardım etmesi, vatandaşlara sorabilmesi ve adli görevler alabilmesini de içeren kanun teklifini Başkanlığına sundu.

BEKÇİLER GÖZALTINA ALABİLECEK

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

MÜDAHALE YETKİSİ

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

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