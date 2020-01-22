Son dakika: Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren düzenleme Meclis'te
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.
AK Parti, bekçilerin halka yardım etmesi, vatandaşlara kimlik sorabilmesi ve adli görevler alabilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
BEKÇİLER GÖZALTINA ALABİLECEK
Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.
MÜDAHALE YETKİSİ
Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.
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