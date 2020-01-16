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Başkan Erdoğan hayalim demişti! Dünyanın en büyüğü...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020

tarafından modeli ile yapılan ’nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, ve çevre illere hizmet verecek 'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor.

tarafından modeli ile yapılan 'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan, ve çevre illere hizmet verecek 'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2682 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti vermeye başlayacak olan hastanenin bu yılın ortalarına doğru açılması planlanıyor.

Başkan Erdoğan hayalim demişti! Dünyanın en büyüğü... BAŞKAN ERDOĞAN HAYALİM DEMİŞTİ! DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ...

6 BLOKTAN OLUŞACAK

1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2040 sismik izolatörle, "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak. Hastane izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, aksamadan yerine getirmeye devam edecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşacak.

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