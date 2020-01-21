Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı. Daha önce metro inşaatlarını durduran ve büyük tepki toplayan İBB tarafından hastane inşaatı yüzde 90'lara ulaşmasına rağmen hastanenin çevredeki yollara bağlayacak olan yol inşaatları önce yavaşlatıldı sonra da tamamen durduruldu. Duran inşaat çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Kayaşehir halkının çektiği sıkıntı havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:10
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Merkezi hükümet bana yardım etmeli, birlikte büyük projeleri bitirmeliyiz" şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen tamamlandığında İstanbul'un en büyük hastanesi olacak olan Başakşehir Devlet Hastanesi'nin yol inşaatlarını durdurduğu ortaya çıktı. İşte şehit hastanesiyle ilgili ortaya çıkan son dakika bilgisi; Metrodan sonra yolların yapımını da durdurmuş...
"HAZİRAN'DA AÇILACAK AMA İMAMOĞLU..."
Katıldığı bir Televizyon programında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Haziran ayında Başakşehir İlçesinde bulunan Kayaşehir'de yaptığımız hastaneyi açacağız; ancak mevcut İBB yönetimi önceki yönetim tarafından projendirilen hastane çevresinde bulunan yol inşaatlarını durdurdu" açıklamasında bulunmuştu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yapımı tamamen durdurulan ve bu nedenle Başakşehir ve Kayaşehir halkını tamamen çileye mahkum eden yol inşaatları havadan görüntülendi. Yol inşaatı nedeniyle kapatılan yollara alternatif bulunmadığını söyleyen vatandaşlar hastane açıldığında ise yaşanacak keşmekeşi tahmin dahi edemediklerini dile getirdiler. Bu arada yolun yapılması planlanan güzergahta çalışma olmadığı için toprak kayması meydana gelmesi bölgeyi iyice içinden çıkılmaz bir çözümsüzlüğe itti. Toprak kaymasının meydana geldiği alanlar ve duran yol çalışmaları bölgedeki keşmekeşi gözler önüne serdi.
ESNAF: "VATANDAŞ SIKINTI ÇEKSİN DİYE YAPMIYORLAR"
Başakşehir'de esnaflık yapan İrfan Koç ise, "O yolun yapılmadığını biliyorum. Geçen gün bende karşı tarafa Cuma namazını kılmak için geçtiğimde dolaşarak baya bir sıkıntı yaşadım. Yolun bir an önce yapılıp kullanıma açılmasını isterim. Engel teşkil ediyor bu yolun yapılmaması. Bence vatandaş sıkıntı çeksin diye yapmıyorlar" diye konuştu.
BÖLGE HALKI MAĞDUR
Kapatılan yolların tamamlanmaması kendilerine büyük çile kaynağı olduğunu dile getiren Gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Hüseyin Kafalı, " Hastane inşaatı sebebi ile kapatılan bu yoldan dolayı çok mustaribiz. 200 metrelik bir yerden gitmektense 4-5 kilometrelik bir yol kat ediyoruz, çamurun toprağın içinde arabamız kayıyor. Bu ara yolun yapılması çok uzun sürdü. Bu zamana kadar çoktan bu yolu yapmaları gerekiyordu. Bizim için büyük çile, burada oturan binlerce insan bu konudan mağdur" ifadelerini kullandı.