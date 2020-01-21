Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si şehir hastanesinin yol inşaatlarını da durdurdu

BÖLGE HALKI MAĞDUR

Kapatılan yolların tamamlanmaması kendilerine büyük çile kaynağı olduğunu dile getiren Gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Hüseyin Kafalı, " Hastane inşaatı sebebi ile kapatılan bu yoldan dolayı çok mustaribiz. 200 metrelik bir yerden gitmektense 4-5 kilometrelik bir yol kat ediyoruz, çamurun toprağın içinde arabamız kayıyor. Bu ara yolun yapılması çok uzun sürdü. Bu zamana kadar çoktan bu yolu yapmaları gerekiyordu. Bizim için büyük çile, burada oturan binlerce insan bu konudan mağdur" ifadelerini kullandı.