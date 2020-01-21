FETÖ'den devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiği
FETÖ mensupları devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiğini kullanıyor. Örgüt bu yöntemle bir kuruma birden fazla aynı puanı almış adayın başvurmasını sağlıyor. Böylece birinin elenmesi halinde diğerinin devlete sızabileceği hedefleniyor.
FETÖ üyeleri yeniden devlete sızmanın planlarını yapıyor. Bunun için de 'tavşan aday' taktiğini kullanıyorlar. Bu taktikle aynı puanı alan deşifre olmamış örgüt üyeleri aynı kuruma başvuruyor. Birinin elenmesi halinde diğerinin devlete sızabileceği hedefleniyor.
"AYNI PUANDAKİ ADAYLAR AYNI KURUMLARA BAŞVURUYOR"
TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ'nün 'tavşan aday'larla birlikte devlete tekrar entegre olabilmek için çalışma yaptığına dikkat çekti.
Çomaklı, "Örneğin bir sınavdan 100 üzerinden 99,99 almış bir çocuğu bir yere gösterdikleri zaman onun dışında başka bir aday kazanamıyor. Fakat onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede bir başka çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Aynı sınava başvurduruyorlar ve siz birini almadığınız zaman diğerine mecbur kalıyorsunuz." dedi.
SOSYAL MEDYADA 899 HESAPTA 3 MİLYON 250 BİN PAYLAŞIM İNCELENDİ
Anadolu Üniversitesi "Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından 899 hesapta 3 milyon 250 bin paylaşım incelendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı FETÖ'nün sosyal medya faaliyetlerini de anlattı.
FETÖ'nün sosyal medya üzerinden çocukları etkilediğini dile getiren Çomaklı, "Çocukların duygusal bağlarını kullanarak mesela hayvan sevgilerini kullanıyorlar. Hayvan sevgisiyle kendilerine ilişkin bir bağ kurduktan sonra KHK'lılara ilişkin ara ara paylaşımlar yapıyorlar" açıklamasında bulundu. FETÖ'nün sosyal medya aracılığıyla çocuklara ulaşması konusunda ailelerin dikkatli olması isteniyor.
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