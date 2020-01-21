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FETÖ'den devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
FETÖ'DEN TAVŞAN ADAY TAKTİĞİ!

mensupları devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiğini kullanıyor. Örgüt bu yöntemle bir kuruma birden fazla aynı puanı almış adayın başvurmasını sağlıyor. Böylece birinin elenmesi halinde diğerinin devlete sızabileceği hedefleniyor.

üyeleri yeniden devlete sızmanın planlarını yapıyor. Bunun için de 'tavşan aday' taktiğini kullanıyorlar. Bu taktikle aynı puanı alan deşifre olmamış örgüt üyeleri aynı kuruma başvuruyor. Birinin elenmesi halinde diğerinin devlete sızabileceği hedefleniyor.

"AYNI PUANDAKİ ADAYLAR AYNI KURUMLARA BAŞVURUYOR"

Haber'e açıklamalarda bulunan Rektörü Prof. Dr. , FETÖ'nün 'tavşan aday'larla birlikte devlete tekrar entegre olabilmek için çalışma yaptığına dikkat çekti.

Çomaklı, "Örneğin bir sınavdan 100 üzerinden 99,99 almış bir çocuğu bir yere gösterdikleri zaman onun dışında başka bir aday kazanamıyor. Fakat onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede bir başka çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Aynı sınava başvurduruyorlar ve siz birini almadığınız zaman diğerine mecbur kalıyorsunuz." dedi.

SOSYAL MEDYADA 899 HESAPTA 3 MİLYON 250 BİN PAYLAŞIM İNCELENDİ

Anadolu Üniversitesi " ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve " tarafından 899 hesapta 3 milyon 250 bin paylaşım incelendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı FETÖ'nün sosyal medya faaliyetlerini de anlattı.

FETÖ'nün sosyal medya üzerinden çocukları etkilediğini dile getiren Çomaklı, "Çocukların duygusal bağlarını kullanarak mesela hayvan sevgilerini kullanıyorlar. Hayvan sevgisiyle kendilerine ilişkin bir bağ kurduktan sonra 'lılara ilişkin ara ara paylaşımlar yapıyorlar" açıklamasında bulundu. FETÖ'nün sosyal medya aracılığıyla çocuklara ulaşması konusunda ailelerin dikkatli olması isteniyor.

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