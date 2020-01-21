Ekrem İmamoğlu'nun derdi zenginin kasası dolsun!
Yerel seçimlerden sonra CHP yönetimine geçen İBB’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Başkan Ekrem İmamoğlu kaymak tabakayı hoş tutmak için bir genel müdürün 3 maaş almasına göz yumarken, geçtiğimiz günlerde yazı göndererek işçilerin ikinci bir iş yapmasını yasakladı.
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, 5 Ocak 2020'de bütün birimlere, "İkinci Görev Yasağı" başlığında bir yazı gönderdi. Karara göre, İBB iştiraklerinde çalışan personelin ikinci bir işte çalışması yasalandı. Ancak Erkut'un da aralarında olduğu çok sayıda İBB yöneticisinin birçok şirkette daha yönetici oldukları ve yüklü miktarda maaş aldıkları ortaya çıktı. AKŞAM, Erkut'a bağlı olan yöneticilerinin hepsinin İTO'da kayıtlarına ulaştı:
10 ŞİRKETTE KAYDI VAR
Erkut, İTO'ya göre 10 şirkette 'Yönetim Kurulu üyeliği' yapıyor, Koç Holding'e de devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu, Erkut'u en son 'Huzur hakkı" adı altında 8 bin 500 TL maaşla İGDAŞ'a Yönetim Kurulu üyesi yaptı.
HUZUR HAKKI; 17 BİN TL
Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli İGDAŞ ve KİPTAŞ'tan, Hukuk Müşaviri Eren Sönmez İSTAÇ'tan, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir İSTGÜVEN ve Halk Ekmek, İBB Sözcüsü Murat Ongun İETT ve Medya A.Ş., Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu İstanbul Asfalt ve İGDAŞ, Turgut Tuncay Önbilgin BELBİM ve Hamidiye, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı Kültür A.Ş. ve Metro İstanbul'dan 8 bin 500 TL kazanıyor. İBB Sözcüsü Ongun, kendi maaşının dışında 'Huzur hakkı' olarak 17 bin lira para kazanıyor.
Yavuz Erkut, en son İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İGDAŞ yönetim kurulu üyeliğine atandı.
PM ÜYESİNE 15 BİN LİRA MAAŞ
Akşam gazetesinin haberine göre, İmamoğlu'nun kendi arkadaşlarına dağıttığı "Huzur hakkı" maaşlarından PM üyesi Gökhan Günaydın da yararlanıyor. İmamoğlu'nun aday olabilmesi için çalışan Günaydın, geçtiğimiz ay İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Gölbaşı'nda oturan Günaydın "Huzur hakkı" 15 bin TL maaş alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kına malzemesinin içinden çıktı!
- 81 ile yazı gitti! Sendikalarla ilgili flaş karar
- FETÖ'den tavşan aday taktiği!
- İBB'den dev projeye takoz!
- FETÖ'nün MEB yapılanmasına operasyon
- Elebaşı Gülen'e gönderdiği raporlar ortaya çıktı!
- Cep telefonları taksit sınırında önemli değişiklik!
- Trump için 24 saat süre verildi!
- Abdülkerim Çevik’in katili konuştu!
- İzmir Bornova'da çöp krizi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?