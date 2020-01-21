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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ-PDY operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
8 İLDE FETÖ-PDY OPERASYONU

merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, , , , , , ve 'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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