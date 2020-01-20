Başkan Erdoğan'dan CHP’ye İbrahim Burak Oğuz'lu flaş FETÖ göndermesi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da dün düzenlenen Libya konulu Berlin Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli mesajlar verdi. Erdoğan, CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağı hakkındaki araştırma önergesiyle tüm parlamentoyu zan altında bıraktığını söyleyerek, “Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP'te var, ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamını zan altına almak için böyle bir yola başvurdu. Daha geçenlerde Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride. Bunların daha neleri çıkacak.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi sonrasında dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" araştırma önergesini sert bir dille eleştirdi. CHP'nin böyle bir önergeyle parlamentonun tamamını zan altına bıraktığını söyleyerek, CHP'li Urla Belediyesi Başkanı İbrahim Burak Oğuz'u hatırlattı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili CHP'yi eleştirdiği o sözleri...
CHP "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın komisyonu" önergesi verdi. AK Parti ve MHP karşı durdu. Sayın Bahçeli "Hakim değiliz, savcı değiliz. Meclis'te araştırılması doğru değil. Bunun yerine sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' araştırılsın" dedi. Siz ne diyorsunuz buna?
Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımı işin bir boyutu. İşin bir başka boyutu da bana göre şudur: İddia sahibi kim? CHP... Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İspatla bunu. Parlamentonun içinde veya herhangi siyasi partide, AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var? Hadi ispatla. Eğer ispatlayamıyorsan demek ki bunlar sende... Ya CHP içinde var, ya İP'te var, ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları, ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamını zan altına almak için böyle bir yola başvurdu. Daha geçenlerde Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride. Mahkemesi devam ediyor.
"DAHA NELERİ ÇIKACAK"
SORU: Seçimden önce de babası uyarmış. Seçimden önce babası Kılıçdaroğlu'na gidiyor diyor ki "Benim oğlumu aday yapmayın, FETÖ'cüdür, sizin başınıza iş açar" diyor...
"Daha bunların neleri neleri çıkacak. Var. Bu süreç bu şekilde devam eder. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Şimdi bu pisliklerden kurtulmak için parlamentonun üzerine bunu yıkmak istiyor. Bunun bedelini bir defa ödeyecekler. Önce sen iddia sahibisin, bu iddianı ispatla. Meclis'i buna karıştıramazsın."
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