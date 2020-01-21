21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN! YAKALANDILAR

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, , ve 'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN