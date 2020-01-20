20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TÜBİTAK 17 personel alacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI YAPACAK! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 17 personel alımı yapacak. İş başvuruları 'un sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları 'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN