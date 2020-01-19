Son dakika haberi: Libya Zirvesi’nde Başkan Erdoğan rüzgarı Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan liderle görüştü. Tarihi zirve öncesinden Putin ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Libya konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katılımcı ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı sohbet eden Başkan Erdoğan Libya Zirvesi'ne damgasını vurdu. Giriş Tarihi: 19.01.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 17:48
Başkan Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konusunda gerçekleştirilecek Berlin Konferansı'na katılmak üzere Başbakanlık binasına giriş yaptı. Başkan Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Dünya basının büyük ilgi gösterdiği konferansta Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, konferans öncesi Rusya lideri Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüülmecid Tebbun ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkanı Serrac ile görüştü.
Erdoğan ve Putin görüşme başlamadan önce basına ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin amacındayız, buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekiyor" dedi.
Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti.
Başkan Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.Başkan Erdoğan da vatandaşların yanlarına giderek onlarla sohbet etti.Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı. BAŞKAN ERDOĞAN'I TÜRK VATANDAŞLARI SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU | FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN