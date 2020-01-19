Son dakika haberi: Libya Zirvesi’nde Başkan Erdoğan rüzgarı

Erdoğan ve Putin görüşme başlamadan önce basına ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin amacındayız, buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekiyor" dedi.