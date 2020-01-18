Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı
Son dakika haberine göre; Reuters, Mogadişu'daki bombalı saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu. Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 km dışında bombalı bir saldırı düzenlendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, saldırının Türk müteahhitleri hedef aldığını duyurdu. Türk Büyükelçi, ölü bilgisinin olmadığını ancak yaralıların olduğunu bildirdi.
RESTORANA DALDI
Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre; bomba yüklü araç Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef aldı ve Türklerin yemek yediği restoranta daldı.
TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz, saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.
90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu'da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişini hayatını kaybetmişti. Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman'dı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rahşan Ecevit'in son arzusu yerine getirildi
- Teröristlerin fuhuş çatışması! Kan gövdeyi götürdü
- Hafter'in sözcüsünden Türkiye'ye alçak tehdit!
- HDP'de çöp vurgunu! Görev gelir gelmez yapmış
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi dengelerini bozdu
- Açıklama net: Somut adımlar bekleniyor
- Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti
- Bomba yüklü araç ele geçirildi!
- Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi!
- Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?