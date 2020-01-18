Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Son dakika haberine göre; Reuters, Mogadişu'daki bombalı saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu. Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 30 km dışında bombalı bir saldırı düzenlendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, saldırının Türk müteahhitleri hedef aldığını duyurdu. Türk Büyükelçi, ölü bilgisinin olmadığını ancak yaralıların olduğunu bildirdi.

RESTORANA DALDI

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre; bomba yüklü araç Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef aldı ve Türklerin yemek yediği restoranta daldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz, saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu'da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişini hayatını kaybetmişti. Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman'dı.