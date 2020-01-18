18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
SOMALİ'DE TÜRKLERE BOMBALI SALDIRI!

Son dakika haberine göre; Reuters, Mogadişu'daki bombalı saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığını duyurdu. Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

'nin başkenti Mogadişu'nun 30 km dışında bombalı bir saldırı düzenlendi. Uluslararası haber ajansı Reuters, saldırının Türk müteahhitleri hedef aldığını duyurdu. Türk Büyükelçi, ölü bilgisinin olmadığını ancak yaralıların olduğunu bildirdi.

RESTORANA DALDI

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre; bomba yüklü araç Türk inşaat şirketi çalışanlarını hedef aldı ve Türklerin yemek yediği restoranta daldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Türk Büyükelçi Mehmet Yılmaz, saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

Somali'de yaşanan bombalı saldırının arkasındaki mesaj ne? Saldırının arkasında kimler var? SOMALİ'DE YAŞANAN BOMBALI SALDIRININ ARKASINDAKİ MESAJ NE? SALDIRININ ARKASINDA KİMLER VAR?

90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu'da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Terör örgütü El Şebab'ın üstlendiği saldırıda ikisi Türk, en az 90 kişini hayatını kaybetmişti. Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman'dı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN