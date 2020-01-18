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18.01.2020

Son dakika: Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırıdan yeni görüntüler

Son dakika haberine göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısında yer alan Afgoye bölgesinde Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığı belirtildi.

Polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı" ifadelerini kullandı.

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