Somali'de yaşanan bombalı saldırının arkasındaki mesaj ne? Saldırının arkasında kimler var?

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşının olduğu öğrenildi. Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olan patlamanın arka planında neler olduğunu A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.