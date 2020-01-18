Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi.
İşte MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:
Bahçeli, "Batı'ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir." dedi.
MHP lideri, "İstikrarı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
"ZALİM PİYONLARI"
Bahçeli, "Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Açıklama net: Somut adımlar bekleniyor
- Hafter'in sözcüsünden Türkiye'ye alçak tehdit!
- Teröristlerin fuhuş çatışması! Kan gövdeyi götürdü
- Somali'de Türklere bombalı saldırı!
- Rahşan Ecevit'in son arzusu yerine getirildi
- Bomba yüklü araç ele geçirildi!
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi dengelerini bozdu
- HDP'de çöp vurgunu! Görev gelir gelmez yapmış
- Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi!
- Başkan Erdoğan Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?