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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BAHÇELİ: GİTSİNLER VE BİR DAHA GELMESİNLER

Genel Başkanı : Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:
Bahçeli, "Batı'ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir." dedi.

lideri, "İstikrarı olmayan, sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"ZALİM PİYONLARI"
Bahçeli, "Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya, soluduğu havaya kast eden zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler, Esad'la yanak yanaya versinler, CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar, gitsinler ve bir daha gelmesinler" dedi..

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