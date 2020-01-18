Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Kör düşmanlık yapanlara rağmen tamamlayacağız
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. Kanal İstanbul'u kör düşmanlık yapanlara rağmen ülkemize kazandıracağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti sert dille eleştirdi.
Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Kanal etrafında kentsel dönüşüm projesine izin verilecek. 500 bin kişilik alana izin verilecek. Hafriyat bu projeye uygun şekilde değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının konuyla ilgili kısmı:
"HALA MONTRÖ DİYORLAR"
"İstanbul'da Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Bunların Millet İttifakı var ya. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok. Hala Montrö diyorlar. İstanbul'a alternatif su yolu ihtiyacını İBB Başkanlığımdan beri savundum savunuyorum. 2011'deki seçimlerde adını Çılgın Proje koymuştuk. Rahmetli Menderes bugün İstanbul trafiğinin nefesini açan dev yolları açarken "Buraya uçak mı indireceksin" demişlerdi. 15 Temmuz Köprüsü için CHP İstanbul'un başına gelen en büyük felaket demişlerdi. FSM için de benzer yaygarayı koparmışlardı. YSS'yi inşaa ederken benzer saldırılara maruz kalmıştık. YSS için de kısmi yürütmeyi durdurma kararını yanlış anlayıp "Üçüncü Köprü artık 2 kuleden ibaret" manşetleri atmışlardı. Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Bugün buraya Galataport'tan geliyorum. Dev projenin son halini göreyim istedim. İnşallah Mayıs sonu ilk etabı bitecek, yıl sonu tamamı bitecek. Dünyanın dev cruise gemilerinin yanaştığı, turizmde en önemli atak merkezi olacak, dünya turizmine açık, otelleriyle alışveriş mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla gerek kendi vatandaşlarımızı gerekse tüm dünyanı hayran bırakacak bir proje.
"KANAL İSTANBUL'U YAPMAKTA GEÇ BİLE KALDIK"
Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. 2011 yılından beri çeşitli vesilelerde projeyi anlattık. İstanbul Boğazı'nda 45 bin gemi geçiyor. Her gün iki yakadan 500 bin kişi gidip geliyor. Boğaz trafiği baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö'ya göre boğaz trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kanal İstanbul'u Montrö Sözleşmesi bağlar mı bağlamaz mı bilgileri yok. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kanal İstanbul tarzı su yollarının yaygın ve oldukça karlı olduğunu görüyoruz. 2011'den bu yana adım adım dersimizi çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık.
BUGÜNKÜ AŞAMAYA GELİNDİ
Kanal güzergahı boyunca 17 bin metrenin üzerinde etütler yapıldı. Deneyler ve zemin çalışmaları ardından kanalın modellemesine geçildi. Mühendislik projeleri sonrası bugünkü aşamaya gelindi. 125 milyar lira değil, 75 milyar lira maliyeti var. İstanbul bir başka güzel olacak. Kanal etrafında kentsel dönüşüm projesine izin verilecek. 500 bin kişilik alana izin verilecek. Hafriyat bu projeye uygun şekilde değerlendirilecek.
KÖR DÜŞMANLIK YAPANLARA RAĞMEN TAMAMLAYACAĞIZ
Haliç'ten çıkan balçığı Alibeyköy'deki taş ocağına doldurduk, çocuklar için oyun alanı halinde getirildi. Bu proje her ayrıntısı düşünülmüştür. Projenin inşaasında inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Kanal İstanbul'a karşı kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Abide eseri ülkemize kazandıracağız."
kalan karakter 1000
Ne söylerseniz söyleyin sayın cumhurbaşkanım onların gören gözleri kör duyan kulakları sağırdır. Hatta onların medya ayağı bile sıkıntılı hele internet sayfalari yorum yaptığımızda işlerine gelmeyince yayinlamiyorlar. Mantikli hakaret icermeyen yorumlar bile yayınlanmıyor olsun seni allah da kulda biliyorcevapla 18.01.2020 17:26
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Galataport Projesi hakkında bilgi aldı
- Kanal İstanbul karşıtlarının söylediği 21 yalan ve 21 gerçek
- Fatih Portakal izleyip utansın!
- Kaynağı Erdoğan yaptı! Bir ilk olacak!
- Güvenlik kaynakları duyurdu: 3 terörist...
- Ecevit'in ölüm sebebi açıklandı
- Tansu Çiller'den Ecevit mesajı
- Metrobüste yangın! Seferler aksıyor
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?