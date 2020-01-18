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Son dakika: Çağlayan'da sefer halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
METROBÜSTE YANGIN! SEFERLER AKSIYOR

Son dakika haberi...'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi! Yeni görüntüler |Video SON DAKİKA: ÇAĞLAYAN'DA METROBÜS YANGINI! BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ! YENİ GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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