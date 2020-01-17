CHP'den Libya ile yapılan anlaşma hakkında skandal sözler
Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya Mısır, Yunanistan ve İsrail gibi ülkelerin yanında CHP de karşı çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Libya ile yapılan askeri mutabakat hakkında "çizgi aşıldı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Libya ile askeri mutabakata varmasına ilişkin "Çizgi aşıldı" dedi.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de gelen tüm tehditlere rağmen Libya ile mutabakata vardı ve bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türkiye olmadan yapılan planlar, askeri mutabakat ile tamamen çöktü.
Yunanistan, Mısır ve İsrail; Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi.
"ÇİZGİYİ AŞMAK OLDU" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakata bir tepki de CHP'den yükseldi.
Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Euronews için kaleme aldığı yazıda, "Bu mutabakat zaptını, Güvenlik ve Askeri İşbirliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek ise çizgiyi aşmak oldu." ifadelerini kullandı.
"SAVAŞIN BİR TARAFI OLDU"
Skandal sözler sarf eden Çeviköz, "Türkiye şimdi yeni bir ikilemle karşı karşıya; bir yanda Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan deniz haklarını güvence altına almak isterken, diğer yandan Libya'daki iç savaşın, belki de bölgedeki bir başka vekalet savaşının bir tarafı olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Sanki 2011 yılından beri tarafı olduğu Suriye'deki vekalet savaşı yeterince maliyet doğurmamış gibi..." ifadelerini kullandı.
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