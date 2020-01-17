Son dakika: Libya toplantısına Putin de katılacak
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
Son dakika: Kremlin, Berlin'de düzenlenecek Libya toplantısına Putin'in de katılacağını duyurdu...
YUNANİSTAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI
Toplantıya, Almanya dahil 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları davet edildi. BM Temsilcisi yanında AB, Afrika Birliği, Arap Ligi temsilcileri de zirveye davetli. Hazırlık toplantılarına da çağrılmayan Yunanistan, zirveye de davet edilmemenin düş kırıklığını yaşıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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