17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Libya toplantısına Putin de katılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
KREMLİN DUYURDU: PUTİN DE KATILACAK

Son dakika: Kremlin, 'de düzenlenecek toplantısına Putin'in de katılacağını duyurdu...

YUNANİSTAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI

Toplantıya, Almanya dahil 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları davet edildi. BM Temsilcisi yanında AB, Afrika Birliği, Arap Ligi temsilcileri de zirveye davetli. Hazırlık toplantılarına da çağrılmayan Yunanistan, zirveye de davet edilmemenin düş kırıklığını yaşıyor.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN