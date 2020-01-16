İBB, Adalar'daki faytonların plakalarını ve atları satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını ve atları satın alacak. İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve İstanbul Valiliğinin aldığı kararla 3 ay süreyle fayton kullanımının yasaklamasının ardından konu İBB Meclisi'ne geldi.

Hukuk-Plan ve Bütçe-Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonlarının ortak raporuna göre, İBB tescilli fayton plakalarını ve atları satın alacak.

SATIN ALINACAK

Komisyon, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün raporunu inceleyerek İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca Adalar Belediyesi tarafından tescil edilen ve taşımacılıkta kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 tescilli fayton plakasını, adedinin 250 bin TL bedelle alınması yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca kimlik belgesi olan atlar da at başına 4 bin TL bedelle Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınacak. Ancak satın alınacak sayı fayton başına en fazla 6 atla sınırlandırıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLA YAPILACAK

Müdürlük yazısı ve komisyonun olumlu görüşüyle meclise sevk edilen rapora göre, Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılacak.

Mecliste CHP grubunun plaka ücretlerinin 300 bin TL olması şeklindeki teklifi, AK Parti'liler tarafından da uygun görülmesi üzerine teklif değiştirilerek oylandı.

90 MİLYON ÖDEYECEK

Karar oy birliği ile kabul edilirken İBB fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödeyecek. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, karar sonrası kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Meclis başkanı Gümüşdağ'ın "Sembolik de olsa fayton olmayacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Gül, "O sonraki aşama. Burada ulaşım aracı olarak fayton olmayacak. Ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak." diye konuştu.

FAYTON SEFERLERİNİN DURDURULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, roam hastalığına yakalandığı belirlenen ve itlaf edilen atların ardından yaptığı açıklamada, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek nihai karara bağlanan kararları şöyle sıralamıştı;

Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,

Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,

Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,

Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına,

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı'nca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için, bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.